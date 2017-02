Montasser AlDe'emeh over het zespuntenplan van de jihad: 'Ze naderen hun einddoel: Jeruzalem'

Montasser AlDe'emeh deed in Irak onderzoek voor zijn doctoraat over het jihadisme. Hij wilde met eigen ogen zien hoe de IS de grenzen van zijn krimpende kalifaat verdedigt, maar vooral ook hoe de Koerden dat ervaren en hoe ze de toekomst van de hele regio zien. 'Te weinig experts wagen zich aan het front, terwijl wat je daar hoort en ziet van essentieel belang is om je analyse over de toestand te verfijnen. Dat doe je niet achter een bureau.'

