Minstens 60 kinderen in Indiaas ziekenhuis gestorven door gebrekkige zuurstoftoevoer

'We hebben een onderzoek ingeleid en vandaag moet er een voorlopig rapport opgemaakt worden. De vijf voorbije dagen zijn inderdaad 60 patiënten in het ziekenhuis gestorven, maar we denken niet dat dit te wijten is aan een zuurstoftekort', verklaarde woordvoerder Anil Kumar van de politie van Gorakhpur.

Volgens de Indiase media zijn donderdag en vrijdag tientallen kinderen gestorven door een storing in de zuurstoftoevoer, nadat het bedrijf dat de zuurstofflessen leverde, stopte met de bevoorrading, blijkbaar omdat facturen voor een bedrag van enkele miljoenen roepie niet betaald waren.

De regionale regering startte een onderzoek op in het ziekenhuis Baba Raghav Das in het district Gorakhpur in Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte deelstaat van India die bestuurd wordt door de rechtse partij Bharatiya Janata Party van premier Narendra Modi. Volgens het bureau van de regeringsleider van Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, zijn de 60 doden over een periode van vijf dagen te beginnen vanaf maandag geregistreerd. Volgens hun communiqué zijn 23 kinderen overleden 'nadat de zuurstofdruk te laag werd'.

The Hindustan Times beschreef in zijn editie van zaterdag de chaos die in het ziekenhuis was ontstaan, toen de zuurstoftoevoer werd verstoord. 'Ook al werden vrijdag 90 zuurstofflessen in gebruik genomen, beschikte het ziekenhuis een uur lang niet over zuurstof', schreef de krant. 'En dat leidde tot een complete chaos, met ouders die rondsnelden om hulp te zoeken en ziekenhuispersoneel dat probeerde de zuurstof toe te dienen met manuele beademingsballonnen.'

'Dit is geen tragedie. Dit is een bloedbad. Is dit wat 70 jaar vrijheid betekent voor onze kinderen?', tweette mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2014. De Indiase openbare ziekenhuizen zitten vaak afgeladen vol en kunnen het vele werk nauwelijks aan.

Patiënten moeten rekening houden met lange wachtlijsten, zelfs voor de eenvoudigste ingrepen, en ze moeten vaak hun bed delen met een andere patiënt. Wie het kan, vermijdt openbare ziekenhuizen en trekt naar een privékliniek, al kost een raadpleging er gemiddeld 1.000 roepie (meer dan 13 euro), een enorm bedrag voor miljoenen Indiërs, die moeten rondkomen met minder dan twee euro per dag.