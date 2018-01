Michel op de koffie bij Medvedev

Het is de eerste ontmoeting in lange tijd tussen de Belgische en de Russische regeringsleider. Daar zitten de spanningen die ontstaan zijn na de politieke crisis in Oekraïne voor veel tussen.

'We hebben elkaar lang niet kunnen spreken. Het laatste officiële Russische bezoek aan België vond in 2010 plaats en de laatste reis (naar Rusland, red.) van een Belgische premier in 2011', stak Medvedev tijdens het gesprek van wal. 'Sindsdien is er heel wat gebeurd, zowel in positieve als in negatieve zin. Ik ben niettemin heel blij u te mogen ontmoeten om verschillende dossiers te kunnen aansnijden, waaronder die van onze bilaterale relaties.'

Het onderhoud tussen Michel en Medvedev komt er net na de publicatie door het Amerikaanse ministerie van Financiën van een lijst met Russische leidinggevenden en zakenmensen die nauwe banden hebben met president Vladimir Poetin. Ook de naam van Medvedev prijkt op die lijst. De publicatie komt er in navolging van een wet om Rusland te straffen voor de veronderstelde inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar zal niet onmiddellijk aanleiding geven tot nieuwe sancties.

De lijst riskeert de Amerikaans-Russische relaties verder te brouilleren, terwijl er ook nog steeds spanning zit op de lijn tussen Rusland en de Europese Unie. Net in die context is Michel in Moskou geland voor een officieel bezoek, waarbij hij later ook Poetin zelf zal ontmoeten.

Michel toonde zich tijdens het gesprek met Medvedev gewonnen voor een geleidelijke opheffing van de Europese sancties, op voorwaarde dat de akkoorden van Minsk duidelijk geïmplementeerd worden. Die akkoorden vragen onder meer om een staakt-het-vuren tussen de Oekraïense troepen en de separatisten. '

De sancties zijn geen doel op zich, ze moeten de weg openen voor een dialoog over onze strategische belangen, net als over de economische en veiligheidsvraagstukken', aldus Michel