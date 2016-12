Michael Moore betaalt boete voor Republikeinen die niet op Trump stemmen

Vandaag beslist het Amerikaanse 'electoral college' wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Normaal gezien wordt dat Donald Trump: hij verzamelde tijdens de Amerikaanse verkiezingsnacht de meeste kiespersonen achter zich, en heeft een onoverbrugbare voorsprong in het kiescollege: 306 kiespersonen, tegenover 232 voor Hillary Clinton. De enige manier waarop het voor Trump nog verkeerd kan lopen, is als heel wat Republikeinse kiespersonen op de valreep beslissen niet op hem te stemmen.

De kans dat dat gebeurt is vrij klein, want in zowat de helft van de Amerikaanse staten is het voor kiespersonen verboden om niet te stemmen op de persoon die in hun staat de meeste stemmen haalde. Anderzijds zijn de boetes en straffen vrij gering, en bestaat dus wel de kans dat kiespersonen toch anders stemmen - een 'unfaithful elector' heet zoiets in Amerika, een ontrouwe kiespersoon dus.

Film- en documentairemaker Michael Moore doet nu nog een duit in het zakje van de Republikeinen die twijfelen: in een open brief belooft hij de boete te betalen van alle Republikeinse kiespersonen die niet op Trump stemmen. 'Ik denk dat jullie weten dat er iets mis is met deze man,' klinkt het over Donald Trump. 'Hij lijkt gewoon niet 'juist'. De ene gekke opmerking of daad na de andere. Hebben jullie niet de verantwoordelijkheid om ons te beschermen van iemand die mogelijk mentaal onstabiel is?'

Moore wijst erop dat alles in de handen van de Republikeinen ligt. 'Waarom zouden jullie de geschiedenis niet jullie moment van ware moed en patriottisme laten zien? Slechts 38 van jullie moeten opstaan en zeggen: "Ik hou van mijn land, en ik kan niet in eer en geweten stemmen voor een man die - of hij het nu zo bedoelt of niet - ons land op het spel kan zetten. Ik hou meer van mijn land dan van mijn postje als kiespersoon.'