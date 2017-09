Mexico rouwt drie dagen om 61 dodelijke slachtoffers na aardbeving

De regering maakte het nieuws vrijdag bekend op Twitter. Daarnaast publiceerde ze ook een lijst van hulpgoederen die burgers kunnen bezorgen aan het Rode Kruis.

De dodentol blijft ondertussen verder oplopen nadat in de nacht van donderdag op vrijdag een zware aardbeving het Centraal-Amerikaanse land door elkaar schudde. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn er al meer dan 60 doden gevallen. De slachtoffers vielen in het zuiden van het land, in de staten Oaxaca, Chiapas en Tabasco. De stad Juchitan, in Oaxaca, werd het zwaarst getroffen: zo'n 5.000 huizen zouden er vernield zijn.