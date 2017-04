Meer dan 150 bedrijven gaan strijd aan tegen anti-immigratiedecreten Trump

Het oorspronkelijke inreisverbod van Donald Trump van januari en de herziene versie die begin maart werd ondertekend 'brengen aanzienlijke schade toe aan Amerikaanse bedrijven, hun werknemers en de volledige economie', aldus de technologiebedrijven in een brief aan een hof van beroep in de staat Virginia.

Het hof van beroep zal zich moeten uitspreken over de legitimiteit van het decreet, waarin is opgenomen dat mensen uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen 90 dagen lang de VS niet binnen mogen. Vluchtelingen zouden 120 dagen niet toegelaten worden. Een federale rechter in Hawaï heeft het inreisverbod eind maart geblokkeerd.

Met hun brief ondersteunen de 162 bedrijven de tegenstanders van het decreet. De bedrijven stellen dat de wettekst het voor de Amerikaanse bedrijven veel moeilijker maakt om te concurreren op de internationaal markt en om talentrijke werknemers te vinden. Het geeft multinationals bovendien een duwtje in de rug om zich buiten de VS te vestigen.

Onder de ondertekenaars bevinden zich technologische bedrijven in alle maten en gewichten, zoals Intel, Hewlett Packard Enterprise, eBay, Yahoo!, Netflix, de bedrijven van de miljardair Elon Musk (SpaceX en Tesla), Twitter en talrijke start-ups, zoals Airbnb, Fitbit, GoPro, Pinterest, Snap, Uber.

Het nieuwe offensief kom er een dag na de ondertekening door Trump van een decreet dat een hervorming van het H-1B-visumprogramma eist. Die visa laten geschoolde werknemers zoals wetenschappers, ingenieurs en informatici uit andere landen toe in de Verenigde Staten en zijn zeer gegeerd binnen de technologiesector.