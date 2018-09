Massachusetts krijgt (wellicht) eerste Afro-Amerikaanse vrouw in Congres

Het gemeenteraadslid uit de stad Boston haalde verrassend de Democratische nominatie voor de staat binnen. Ze versloeg Michael Capuano, die al tien ambtstermijnen in het Amerikaanse lagerhuis zetelt.

Pressley was eerder al de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de gemeenteraad van Boston.

Naar alle waarschijnlijkheid rijft ze de zetel tijdens de verkiezingen in november gemakkelijk binnen: er heeft zich nog geen Republikeinse kandidaat aangemeld in de bovendien traditioneel overduidelijk democratische staat Massachusetts.

Verandering

Ayanna bleek haar overwinning in de voorverkiezingen zelf amper te kunnen geloven, zo blijkt uit beelden die zijn opgedoken van het moment waarop ze het nieuws te horen krijgt.

De 66-jarige Capuano, die al meer dan 20 jaar in Washington zetelt, gaf zijn nederlaag vrij snel toe. 'Het district wil duidelijk veel verandering. Het spijt me dat het niet is uitgedraaid zoals ik het wilde', zei hij.

De nominatie van Pressley doet denken aan die van Alexandria Ocasio-Corez in New York in juni. De 28-jarige politieke debutante van Puerto Ricaanse afkomst versloeg er Joe Crowley. Hij zetelt ook al tien termijnen in het Huis van Afgevaardigen.

Spannend

De Verenigde Staten organiseren in november Congresverkiezingen. Die beloven een uitdaging te worden voor de Republikeinse partij van president Donald Trump. Vooral in de Senaat is hun meerderheid momenteel bijzonder krap.