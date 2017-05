Tex Van berlaer Medewerker Knack.be analyse

Manuel Noriega en de Verenigde Staten: van boezemvriend tot gezworen vijand

Zowel de CIA als Pablo Escobar konden ooit op de trouw van de Panamese oud-dictator rekenen. Vandaag is de generaal overleden. Zijn dood is het einde van belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Panama.