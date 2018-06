Madrid wil prikkeldraad van omheining Ceuta en Melilla weghalen

'Het is een van mijn prioriteiten: dat er een rapport over komt, zodat we andere maatregelen kunnen nemen', zei Fernando Grande-Marlaska op radio Cope. 'Ik zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de prikkeldraad van de hekken van Ceuta en Melilla weggehaald kan worden', voegde de nieuwe minister van de regering van socialist Pedro Sanchez eraan toe.

Twee grote stalen hekken met prikkeldraad, met ook een onzichtbare 'muur' van technologische bewaking, versperren de toegang tot de Spaanse exclaves in het noorden van Marokko. Toch schrikken ze de migranten niet af die er koste wat het kost over willen geraken. Veel migranten raakten zwaargewond door de prikkeldraad. Minstens één migrant, een 30-jarige Senegalees, liet het leven nadat een van zijn aders doorgesneden werd toen hij in 2009 over het hek trachtte te klimmen, zo bleek uit de autopsie.

Volgens Grande-Marlaska is het onaanvaardbaar mensen over de afsluiting te zien klimmen. 'We kunnen eerder handelen, bij de oorsprong' in de landen waar de migranten vertrekken, zei hij. 'We zijn aan het praten over solidariteit, respect voor de menselijke waardigheid, waarbij ook de migratiestromen onder controle worden gehouden, het ene sluit het andere niet uit', voegde hij eraan toe.