Madrid waarschuwt: Puigdemont kan Spaans-Belgische relaties verzuren

'In principe mag hij een normaal leven in België leiden', aangezien hij door geen enkel internationaal arrestatiebevel wordt geviseerd, zei minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis aan het Franse persagentschap AFP. 'We vinden absoluut niet dat België illegale toestanden toelaat'.

Dat zou veranderen mocht Puigdemont zijn voornemen waarmaken, Catalonië vanuit België te leiden. 'Zeker is, dat dit in politieke termen niet comfortabel is voor de Belgische noch de Spaanse regering'.

Speculatie

Catalaanse media meldden woensdag dat Puigdemont van plan is om op 18 februari in Brussel de eed af te leggen. Op 21 of 22 februari zou er ook een eedaflegging plaatsvinden in het Catalaanse parlement, maar daar zou dan mogelijk een plaatsvervanger aangesteld worden.

Puigdemont pleit dus voor twee regeringen: één in ballingschap en één in Barcelona. Puigdemont stelt de oprichting voor van een 'Consell de la República' (letterlijk vertaald: 'raad van de republiek'), die door hemzelf wordt geleid en waarvan de inauguratie op 18 februari plaatsvindt via een vergadering van verkozen ambtenaren die zal worden gehouden tijdens een ceremonie in Brussel. Enkele dagen later plant Puigdemont nog een investituur in het Catalaanse parlement in Barcelona.

Omdat hij beseft dat dit geen evidentie is - hij riskeert te worden opgepakt van zodra hij voet op Spaanse bodem zet - stelt hij voor om nog iemand van zijn partij JxCat aan te duiden als plaatsvervanger. Wie dat zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Volgens een intern document van de partij CUP, dat de krant La Vanguardia in handen kreeg, zou er eerst nog een wetshervorming op de agenda staan van het voorzitterschap van de regionale regering waardoor Puigdemont toch vanop afstand de eed zou kunnen afleggen.

Spaanse media meldden donderdag dat de naam van Elsa Artadi valt als mogelijk alternatief voor Puigdemont als Catalaans minister-president. De 41-jarige geldt als de rechterhand van de afgezette Catalaanse leider.

Op gezag van bronnen dichtbij de onderhandelingen schreef de krant El Pais dat er mogelijk kortelings overeenstemming kan komen tussen de JuntsPerCat van Puigdemont, de linksnationalistische ERC en de antikapitalistische CUP omtrent Artadi als kandidaat-regeringsleider. Zij is nu woordvoerster van de JuntsPerCat in het Catalaanse parlement.

De facto zou Puigdemont echter aan de touwtjes blijven trekken, speculeerde de krant El Pais.