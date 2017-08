Macron, Bettel en Michel: 'Onze generatie moet Europa opnieuw oprichten'

Een 'coalitie van goede wil' opzetten, met daarin degenen 'die ambitie hebben voor het continent.' Dat is de wens van de Franse president Emmanuel Macron, de Belgische premier Charles Michel en zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel. De drie zagen mekaar dinsdag in Luxemburg.

'Dit is een uniek moment zoals we dat de laatste jaren niet meer gekend hebben', zei premier Michel. 'De laatste jaren kreeg Europa af te rekenen met crisis na crisis.' Het aantreden van een nieuwe generatie Europese leiders, van ongeveer dezelfde leeftijd en van dezelfde politieke familie - liberaal - opent een extra 'window of opportunity' om het Europese project nieuw leven in te blazen.

'Wij hebben geen oorlog gekend, wij houden van Europa, alle drie', aldus de Luxemburgse eerste minister Bettel.

Macron somde een lijst van een tiental 'fundamentele punten' op die moeten toelaten om Europa weer op de rails te zetten: economisch en monetair, maar ook sociaal en op het vlak van defensie. 'Het is een heel specifieke verantwoordelijkheid van onze generatie om Europa opnieuw op te richten', aldus nog de Franse president.

De krachtlijnen sluiten aan bij de voorstellen die de Benelux-landen begin dit jaar al lanceerden in de marge van de top van Malta. De Nederlandse premier Mark Rutte was dinsdagavond niet in Luxemburg, maar vooraf was er telefonisch contact en Macron ontvangt Rutte donderdag in Parijs.

Macron wil voor einde van het jaar vooruitgang over sociale dumping

Voor eind dit jaar moet er een akkoord zijn over de herziening van de richtlijn over de detachering van buitenlandse werknemers. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdagavond gezegd voor een ontmoeting met de Belgische premier Charles Michel en zijn Luxemburgse ambtgenoot Xavier Bettel. De uitvoering van de richtlijn leidt nu tot sociale dumping.

Macron wil een doorbraak onder het Estse voorzitterschap van de EU. Dat loopt nog tot eind dit jaar. De richtlijn over de detachering regelt de manier waarop Europese werknemers (tijdelijk) in andere landen van de EU kunnen gaan werken. Ze moet echter herzien worden omdat er nu misbruiken uit voortvloeien.

Veel bedrijven doen een beroep op buitenlandse handenarbeid, voornamelijk uit Centraal- en Oost-Europa, omdat die goedkoper is dan lokale werknemers in te schakelen. Het fenomeen doet zich vooral voor in de bouw en de transportsector, maar ook andere sectoren is het niet vreemd. 'Charles (Michel) vertelde ons over slachthuizen in Brussel waar de mensen vijf of zes euro per uur worden betaald\, toonde de Luxemburgse premier Bettel zich verontwaardigd.

Macron wil dat de controles tussen de EU-lidstaten verbeterd en beter gecoördineerd worden en dat in hetzelfde land de werknemers een gelijk loon krijgen voor gelijk werk. België wil voorop gaan in de strijd, aldus premier Michel. De Europese commissaris die de herziening van de richtlijn moet uitwerken, is immers Belgisch (Marianne Thyssen, nvdr).

De komende maanden wordt het vooral zaak om de Oost-Europese landen, waarvan de werknemers baat hebben bij de huidige regels, over de streep te trekken. Zonder hun medewerking wordt het moeilijk om tot een akkoord te komen.