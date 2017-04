Laatste waarschuwing: Europese Commissie wil Pools oerbos redden

Als Polen niet stopt met kappen, trekt de Commissie naar het Europese Hof van Justitie.

In maart vorig jaar had de Poolse overheid de toelating gegeven om de houtkap in het woud van Bialowieza te verdrievoudigen. Dat is volgens Warschau nodig om door de schorskever veroorzaakte aantastingen aan te pakken en de openbare veiligheid in het bos te verzekeren. Voor de Commissie gaat die maatregel echter veel te ver en schendt Polen zijn plicht om de habitats en soorten in stand te houden.

Omdat Polen niet reageerde op een eerste aanmaning, en intussen al meer dan honderd jaar oude bomen tegen de vlakte gaan, stuurde de Commissie donderdag een laatste waarschuwing naar Warschau. "Gezien het risico van ernstige, onherstelbare schade aan het gebied" moet de Poolse overheid binnen een maand reageren. Doorgaans geldt in deze fase van een inbreukprocedure een termijn van twee maanden.

Het woud van Bialowieza maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. Uitgerekend donderdag kwam de Commissie ook op de proppen met een actieplan om de gebieden in dat omvangrijke Europese netwerk efficiënter te beheren en de aanwezige dieren en planten beter te beschermen. Het plan omvat vijftien maatregelen die tegen 2019 uitgevoerd moeten worden.

Milieuorganisaties Birdlife en WWF begroeten een aantal voorstellen, maar betreuren dat de Commissie weinig onderneemt om de impact van landbouw en transport op de biodiversiteit te verminderen, en om het geldtekort aan te pakken. "Het huidige budget van de Europese Unie dekt slechts 20 procent van de fondsen die nodig zijn voor een correct beheer van Natura 2000", stelt WWF. De organisatie laakt ook het uitblijven van een plan om de achteruitgang van bestuivers, zoals bijen, te keren. De Commissie belooft begin volgend jaar een initiatief.