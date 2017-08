Koreacrisis: kunnen militaire oefeningen Zuiden en VS gemoederen bedaren?

Na de aankondiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om zijn plannen voor een kernaanval op Guam in de koelkast te zetten, lijkt de angel voorlopig uit het conflict met de Verenigde Staten, maar een nieuw kritiek moment staat al voor de deur. Vanaf maandag starten in Zuid-Korea de halfjaarlijkse militaire oefeningen met het Amerikaanse leger. Die war games worden door Seoel en Washington voorgesteld als defensief van aard, als voorbereiding op een aanval door het Noorden, maar werken in Pyongyang als een rode lap op een stier. In het verleden reageerde het stalinistische regime, dat de oefeningen ziet als de voorbereiding voor een mogelijke invasie in het land, met rakettests.

