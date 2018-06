Kapitein van ngo-schip Lifeline moet voor de rechter verschijnen

De kapitein van het humanitair reddingsschip Lifeline zal voor de rechter moeten verschijnen in Malta. Claus-Peter Reisch zou maandag in verdenking worden gesteld in verband met een fout bij de registratie van het schip, aldus mensenrechtenadvocaat Neil Falzon. 'We gaan ons uiterste best doen om deze kwestie uit te klaren en te verzekeren dat ngo's niet worden vervolgd omdat ze mensen redden op zee.'

Het kabinet van de Maltese premier Joseph Muscat bevestigt het nieuws, maar geeft verder geen commentaar.

Het schip van de Duitse ngo Lifeline voer onder de Nederlandse vlag. De Nederlandse autoriteiten verklaarden echter dat het schip bij hen niet geregistreerd werd, waardoor twijfel ontstond of het schip wel onder de vlag mocht varen.

De Lifeline meerde woensdag aan in een Maltese haven nadat verschillende landen weigerden het schip aan land te laten gaan. Aan boord waren 234 geredde migranten.