Journalist Arjen van Veelen: 'Ik werd in de VS in no time een racist'

'De Verenigde Staten interesseerden me eigenlijk niet zo', vertelt Arjen van Veelen. 'In Nederland ergerde ik me zelfs altijd wat aan de grote aandacht voor Amerika. Wij dénken dat we de VS kennen dankzij series van Netflix.' De Nederlandse schrijver, journalist en columnist woonde twee jaar in het land. Hij volgde zijn vrouw, de bekende wetenschapster Rosanne Hertzberger, die in Saint Louis (Missouri), onderzoek deed naar zeldzame melkzuurbacteriën. Van Veelen zou er een roman schrijven, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken, dat sinds vorig najaar in de boekhandel ligt. Nu is er ook Amerikanen lopen niet, een bundeling van de artikels die hij tussen 2014 en 2016 voor de website De Correspondent schreef over de VS. Ondanks zijn gebrek aan achtergrondkennis ontpopte Van Veelen zich daar al snel tot een uitstekende observator van een land dat er veel slechter aan toe is dan hij had gedacht.

