Italië kreunt onder vluchtelingenstroom en dreigt havens te sluiten voor geredde migranten

De Italianen dreigen er onder meer mee dat schepen onder buitenlandse vlag die migranten hebben gered niet langer Italiaanse havens zullen mogen binnenvaren. Schepen van de Europese missie 'Operatie Sophia' of van de Europese grenswacht Frontex zouden niet onder die maatregel vallen.

'Dit kan zo niet verder meer', zei een bron dichtbij de regering tegenover het Franse persbureau AFP.

Volgens Italiaanse media heeft de Italiaanse ambassadeur bij de Europese Unie aan commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos een brief overhandigd. In deze formele diplomatieke stap zegt Rome dat na de recente massale aankomsten van migranten aan zijn kusten de 'situatie de grens van de draaglijkheid heeft bereikt'.

Italië is zijn internationale verplichtingen meer dan nagekomen, luidt het in de boodschap ook. Onder de huidige omstandigheden is het voor de autoriteiten moeilijk migranten verder toe te laten in Italië aan land te gaan.