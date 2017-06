Israël plant 1.500 nieuwe woningen op Westelijke Jordaanoever

De VN-veiligheidsraad vroeg Israël eind vorig jaar nog om te stoppen met de bouw van nederzettingen op Palestijns grondgebied, maar daar heeft premier Benjamin Netanyahu voorlopig geen oren naar. Tijdens een toespraak voor het Israëlische parlement dinsdag, verzekerde de eerste minister de Israëlische kolonisten er nog eens van dat "niemand zijn huis zou moeten verlaten".

Of de premier daarmee ook uitsluit dat Israël nederzettingen ontruimt in het kader van een eventueel vredesakkoord met de Palestijnen, wilde zijn woordvoerder niet bevestigen. Een tweestatenoplossing, waarbij Israël en Palestina als twee aparte staten naast elkaar bestaan, is volgens de internationale gemeenschap enkel mogelijk als Israël bereid is om minstens een deel van zijn kolonies te ontruimen.

Volgens Vrede Nu wordt morgen/woensdag de bouw van nog eens 1.000 woningen bekendgemaakt. Het zal dan exact vijftig jaar geleden zijn dat Israël begon met het bezetten van de Palestijnse gebieden.