IS "zit in de val" in Mosoel

"IS zit in de val. De negende gepantserde divisie van het Iraakse leger, met basis in Badush ten noordwesten van Mosoel, heeft 's nachts de laatste toegangsweg afgesloten" van de tweede stad van het land, zei Brett McGurk aan journalisten in Bagdad. "Alle strijders die in Mosoel zijn, zullen er sterven", voegde hij eraan toe.

Hij benadrukte dat de coalitie vast van plan was "niet alleen te zegevieren over IS, maar ook te verzekeren dat ze (de IS-strijders) niet de vlucht zouden nemen". Hoge Amerikaanse functionarissen schatten het aantal jihadisten in het westen van Mosoel en in de stad Tal-Afar onlangs op 2.500. McGurk preciseerde dat IS 60 procent verloren heeft van het gebied dat het in 2014 in Irak veroverde.