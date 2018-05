Iran zegt dat EU meer moet doen om nucleair akkoord te redden

Zarif wil dat de EU meer daadwerkelijke stappen zet om de investeringen in Iran te verhogen, volgens de Iraanse staatszender Press TV. De steun van de EU voor de deal strookt volgens de minister niet met de bedreigingen geuit door sommige grote Europese bedrijven om de samenwerking met Iran stop te zetten.

Opgeven betekent het tegemoet gaan van een onzekere toekomst als het gaat over de nucleaire wapens van Iran. Heiko Maas, Duitse minister van Buitenlandse Zaken

Volgens Zarif verwachten de Iraniërs dat de EU de deal veiligstelt, nu de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken. Teheran wil dat de EU binnen enkele weken de economische voordelen, die Iran beloofd werden voor het stopzetten van zijn kernwapenprogramma, garandeert.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft intussen de andere ondertekenaars van het akkoord gevraagd om zich aan de deal te houden. Hij deed dat bij zijn aankomst in Buenos Aires, waar de buitenlandministers van de G20 samenkomen. 'Opgeven betekent het tegemoet gaan van een onzekere toekomst als het gaat over de nucleaire wapens van Iran', zei hij gisterenavond. 'Het gaat niet echt over Iran, het gaat over onze eigen oorspronkelijke veiligheidsbelangen, zowel de Duits als de Europese', voegde hij eraan toe.

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië strijden sinds de terugtrekking van Amerika voor het behoud van de deal. Ook China en Rusland willen hem behouden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo komt niet naar de G20-top, net als de Russische en Franse ministers en de hoge vertegenwoordiger van het buitenlandse beleid van de Europese Unie. Het is daarom weinig waarschijnlijk dat over het Iran-dossier vooruitgang geboekt wordt op de top.