Iran: president Rohani zeker van herverkiezing

Rohani is goed voor 56,9 procent van de stemmen, zijn voornaamste uitdager Erahim Raisi 38,6 procent. De resterende 4 procent zijn voor twee onbekende kandidaten of zijn ongeldige stemmen. 'Met 40 miljoen stemmen geteld, heeft Rohani 22,8 miljoen stemmen en Raisi 15,5 miljoen', meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De officiële resultaten worden verwacht om 14 uur lokale tijd (11.30 uur Belgische tijd).

De als een gematigde kandidaat beschouwde Rohani (68) sloot met de internationale gemeenschap een historisch nucleair akkoord, wat leidde tot een gedeeltelijke opheffing van de internationale sancties tegen het land. Rohani's tegenstander had de steun van de machtige, conservatieve ayatollahs.

De stembusgang werd daardoor een referendum over Rohani's hervormingsgezinde koers die meer openheid wil naar het westen. Met deze uitkomst van de verkiezingen is duidelijk dat Rohani die koers kan verderzetten.

Opkomst

Bijna drie kwart van de stemgerechtigde Iraniërs ging stemmen, vergelijkbaar met de opkomst in 2013. Toen haalde Rohani nipt de helft van de stemmen. Hij kwam toen wel uit tegen een conservatief kamp dat verdeeld was over verschillende kandidaten - de huidige president haalde toen ruim 12 miljoen stemmen meer binnen dan zijn dichtste rivaal.

Raisi's nederlaag is al het derde verlies van de aartsconservatieven in vier jaar tijd. Na de presidentsverkiezingen van 2013 moesten ze ook bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar de duimen leggen voor de hervormingsgezinden en de gematigde conservatieven.