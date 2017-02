Inreisverbod VS blijft voorlopig van de baan door uitspraak Hof van beroep

Het decreet werd tijdelijk bevroren door een federale rechter, en die beslissing werd donderdag unaniem bevestigd door de drie rechters van het hof van beroep in San Francisco. Het hof ging niet in op de vraag van de regering om de visumbeperkingen voor burgers uit Iran, Irak, Syrië, Jemen, Somalië, Soedan en Libië weer in te stellen. In hun vonnis van 29 pagina's stelden de rechters onder meer dat de regering niet kon aantonen dat het niet opheffen van de opschorting van het decreet onherstelbare schade zou veroorzaken. Ook bracht de r...