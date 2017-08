Indiase moslims kunnen niet langer meteen scheiden van hun echtgenote

De 'drievoudige talaq-praktijk' zoals ze in India wordt genoemd, is voor het hooggerechtshof een inbreuk op de Koran en de sharia. De praktijk staat nergens in de islamitische wetten of teksten vermeld. Volgens Koran-experten staat in het heilige boek beschreven dat een scheiding drie maanden duurt, een tijd waarin het koppel probeert om zich te verzoenen.

Het hooggerechtshof boog zich over de zaak nadat vijf moslimvrouwen die op die manier verstoten werden door hun echtgenoot een klacht hadden ingediend. Twee vrouwenrechtenorganisaties sloten zich daarbij aan. Activisten reageren tevreden op het arrest. 'Moslimvrouwen in India lijden al 70 jaar. Voor ons is het een historische dag, maar hier eindigt het niet mee', zei Zakia Soman, een vrouwenrechtenactiviste en lid van een van de organisaties die de zaak mee voor het hof bracht.

Het Indiase hooggerechtshof bestaat uit vijf rechters die de belangrijkste religies in India vertegenwoordigen: het hindoeïsme, de islam, het christendom, het sikhisme en het zoroastrisme. De rechtbank heeft het Indiase parlement nu gevraagd om de wetgeving aan te passen. De talaq-praktijk was lange tijd ook gangbaar in bijvoorbeeld Pakistan en Bangladesh, maar raakte daar al vroeger in ongebruik.