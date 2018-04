India wil mensensmokkel bestrijden: 'Eerste keer dat slachtoffers bescherming en begeleiding krijgen'

Het voorstel zal effectief wet worden als het door beide kamers van het Indiase parlement wordt goedgekeurd. De wet zal maatregelen omvatten voor de onmiddellijke bescherming van slachtoffers, rehabilitatie en specifieke clausules om met fysiek en metaal trauma van het slachtoffer om te gaan, gezondheidszorg en juridische hulp. Het Nationale Onderzoeksagentschap, de belangrijkste instantie ter bestrijding van terrorisme, zal de taak krijgen om een Bureau Anti-mensensmokkel in te richten. Er is ook voorzien in de oprichting van een Rehabilitatiefonds.

Miljoenen kinderen

'Het is een overwinning voor de 1,2 miljoen mensen die hebben meegedaan aan de 11.000 kilometer lange Bharat Yatra (de India Mars, nvdr.) om deze wet te eisen', zegt Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi in een verklaring, verwijzend naar de mars die hij vorig jaar gedurende een hele maand organiseerde. Volgens internationaal onderzoek is mensenhandel de derde grootste georganiseerde misdaad tegen de mensenrechten. De Australische mensenrechtengroepering The Walk Free Foundation stelt India in zijn '2016 Global Slavery Index' op de eerste plaats met 18,35 miljoen volwassenen en kinderen die in de val trappen van de moderne slavernij. Wereldwijd schat de organisatie het aantal slachtoffers van mensenhandel op 45,8 miljoen, onder wie miljoenen kinderen. In 2014 was dat nog 35,8 miljoen. Duizenden vrouwen en kinderen worden in India binnen de grenzen van het land gesmokkeld, of naar de buurlanden Nepal en Bangladesh. Vaak worden ze opgepikt in de dorpen onder valse beloften op werk en mooie verdiensten in de steden.

Cel anti-mensenhandel

Mensenhandel is een georganiseerde misdaad waarbij bendes uit verschillende staten betrokken zijn. Daarom stelt het Indiase wetsvoorstel een 'cel anti-mensenhandel' voor op districtsniveau. Het wetsvoorstel voorziet ook in een onderscheid tussen 'mensensmokkel' en 'zware mensensmokkel'. Op de eerste categorie staan gevangenisstraffen van zeven tot tien jaar, bij de laatste inbreuk verdwijnen de daders voor minstens tien jaar tot levenslang achter de tralies. De zware overtredingen omvatten onder meer mensenhandel met het oog op dwangarbeid, bedelarij, mensenhandel met toediening van chemische middelen of hormonen aan een persoon met het oog op vroege geslachtsrijpheid, en de smokkel van vrouwen of kinderen voor een gedwongen huwelijk. Wie mensenhandel aanmoedigt of bevordert, riskeert een gevangenisstraf tot drie jaar.

Eerlijke lonen

In India staat vooral de staat West-Bengalen - grenzend aan Bangladesh en Nepal - bekend als hub voor mensensmokkelaars. Meer dan een derde van de geregistreerde slachtoffers in 2016 was hiervan afkomstig. Vaak werken de slachtoffers als huisslaaf, worden ze gedwongen tot een huwelijk, erop uitgestuurd om te bedelen of om drugs te transporteren. Ook zijn er verschillende gevallen bekend waarbij de organen van de slachtoffers werden verwijderd en verkocht. 'Als de wet wordt goedgekeurd zal dat verregaande voordelen opleveren op verschillende niveaus', zegt advocaat van het Hooggerechtshof Aarti Kukreja. 'Zo zal de illegale arbeidsmarkt krimpen en ik verwacht ook een stijging van de uitbetaling van eerlijke lonen.' Mensensmokkel is met name in Zuid-Azië een gigantisch probleem en een echte wet om hiermee om te gaan bestaat er niet. Experts hopen dat India met de Wet op de Mensensmokkel een pioniersrol zal kunnen vervullen en het voortouw zal nemen in de effectieve strijd tegen mensensmokkel.

Slachtoffers erkend

Een grote verdienste van het huidige voorstel is het feit dat het slachtoffer wordt erkend.

'In alle vorige wetgeving inzake mensenhandel werd zowel de mensenhandelaar als het slachtoffer gecriminaliseerd. Dit was erg vreemd want het weerhield de slachtoffers ervan om naar voren te treden en hun zaak kenbaar te maken', zegt Vrinda Thakur, een mensenrechtenactivist uit New-Delhi. 'Als het nieuwe voorstel wordt goedgekeurd zal dat voor het eerst zijn dat slachtoffers van mensensmokkel in India bescherming en begeleiding krijgen.' Als onderdeel van de grotere missie van de overheid om mensenhandel aan banden te leggen, zijn er ook andere maatregelen getroffen. Zo is er een online platform gecreëerd om verdwenen kinderen te traceren en zijn er bilaterale verdragen rond mensenhandel ondertekend samen met Bangladesh en Bahrein. De overheid werkt ook samen met non-profitorganisaties om personeel te trainen dat verantwoordelijk zal zijn voor controle en wetshandhaving.