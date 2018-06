In beeld: Op bezoek in het grootste detentiecentrum van Californië

Meer dan 1.800 immigranten wachten in het Adelantocentrum in Californië tot hun hoorzittingen plaatsvinden of tot ze gedeporteerd worden nadat ze gearresteerd werden door de Amerikaanse Immigratiedienst (ICE). Het is het grootste detentiecentrum van de Amerikaanse staat Californië in de Verenigde Staten.