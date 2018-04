In beeld: de historische ontmoeting tussen Kim en Moon

In de gedemilitariseerde zone hebben de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een historisch onderhoud gehad. 'De lente is misschien aangekomen op het Koreaanse schiereiland', zei Moon voor aanvang van de gesprekken. Net daarvoor pende Kim nog 'Een nieuwe geschiedenis begint nu - op het startpunt van geschiedenis en het tijdperk van vrede' neer in het gastenboek van het zogenaamde vredeshuis in Panmunjeom.