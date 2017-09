'Icarus', de shockdocu over het Russische dopingprogramma: 'Poetin gaat mij vermoorden!'

Gesmokkelde harddrives, diplomatieke schandalen, getuigen die in verdachte omstandigheden overlijden? Nee, dit is geen roman van John Le Carré, dit is echt. Voor olympisch goud gaat Rusland letterlijk over lijken, blijkt uit de documentaire Icarus op Netflix.