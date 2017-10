Hoorzittingen over seksueel misbruik door Vaticaan-topman George Pell gepland in maart

Dan worden gedurende vier weken vijftigtal getuigen gehoord in Melbourne. Op basis daarvan zal de rechter beslissen of het ook tot een echte rechtszaak komt tegen Pell, berichten lokale media vrijdag.

De 76-jarige George Pell is als financieel verantwoordelijke van het Vaticaan de officieuze nummer drie van de kerkstaat. Wegens de beschuldigingen dat hij zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop in zijn geboorteland aan jongens zou hebben vergrepen, liet hij zich eind juni met vakantie sturen. Hij is de hoogste katholieke geestelijke die zich tot nog toe wegens kindermisbruik voor de rechter moet verantwoorden.

Pell heeft tot nu toe alle beschuldigingen ontkent.