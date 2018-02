'Hoog tijd dat priesters verlost worden van hun kruis'

'Ik kan er niet omheen om de pijn en schaamte tot uitdrukking te brengen over de onherstelbare schade die kinderen is toegebracht door geestelijken van de katholieke kerk. We moeten er alles aan doen, opdat dit niet meer gebeurt.'

Dit zei Paus Franciscus nog deemoedig tijdens zijn bezoek aan de Chileense president Michelle Bachelet op 16 januari. Toch noemde hij de belagers van bisschop Juan Barros lasteraars omdat deze het opnam voor zijn pedofiele priester en mentor Fernando Karadima. Amper terug in het Vaticaan moest Paus Franciscus afgelopen week op zijn knieën door het stof. Het bewijs van Karadima's perversiteiten kwam onomstotelijk met de Heilige Geest aangewaaid.

Afschaffing van het celibaat zou al een goed begin zijn om de gesel van die kerkelijke universele erfzonde uit te bannen. Een koninklijke Australische commissie kwam na vijf jaar onderzoek tot het besluit dat er tussen 1950 en 2015 tienduizenden kinderen misbruikt werden in Australische openbare en private instellingen. Niet minder dan 60.000 zouden er in aanmerking komen voor een financiële compensatie. Er werden beschuldigingen geuit tegen meer dan 4.000 instellingen en de meeste klachten gingen over priesters, leraars en katholieke instellingen. Zo'n 4.756 meldingen gingen over de katholieke kerk tussen 1950 en 1989 en 1.119 over de anglicaanse kerk tussen 1980 en 2015.

Naar aanleiding van het eindverslag van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK betaalde De Roomse kerk in Nederland 30 miljoen euro uit aan haar 860 slachtoffers, waarvan 400 onder de zwaarste categorie (vijf) vielen: uitzonderlijk seksueel misbruik ofwel verkrachting over een langere periode. De fraters uit Tilburg moeten het meest betalen, gevolgd door het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Roermond met elk 2 miljoen euro. De hele misbruikaffaire heeft haar sedert 2010 al 60 miljoen gekost.

In 2007 betaalde de Amerikaanse kerk ook al 600 miljoen dollar schadevergoeding aan seksueel misbruikte kinderen. In 2011 riep de Ierse regering haar ambassadeur uit het Vaticaan terug omdat een rapport bevestigde dat opeenvolgende pausen tussen 1950 en 1990 grootschalig seksueel misbruik van kinderen door priesters op het eiland hadden helpen toedekken.

De aartsbisschop van Ierland moest eveneens opbiechten dat er tussen 1975 en 2004 duizenden kinderen bepoteld en verkracht werden. Veel zwartgerokte mannen zullen zich voor die tijd ook al aan de misdienaartjes vergrepen hebben. Dan moet je toch toegeven dat je sacristie een pedofiel netwerk verbergt van scharrelaars en smeerkezen.

Een priester moet zich bij ons voor de rechter verantwoorden omdat hij een opgebiechte kans op zelfmoord niet meldde, maar priesters die het biechtgeheim schenden worden geëxcommuniceerd. De Australische commissie vindt dat priesters strafbaar gesteld moeten worden wanneer ze het misbruik dat hen tijdens het biechtgeheim ter ore komt niet melden. Een tweede aanbeveling van de commissie om kindermisbruik te voorkomen is de afschaffing van het verplichte celibaat. Niettegenstaande ik de fascinatie voor het celibaat begon te begrijpen toen ik meer en meer dames leerde kennen, vind ik de levenslange periodieke onthouding een onnatuurlijke vorm van castratie. Gelukkiglijk is het niet erfelijk (tenzij via onwettige kinderen). 'Ik weet niet van een onderzoek dat een rechtstreeks causaal verband legt tussen het celibaat en seksueel misbruik', zegt de Gentse seksuoloog Wim Slabbinck in De Standaard van 16 december 2017 'Maar instinctief zeg ik dat de mens als groepsdier houdt van knuffels en intimiteit. Ontzeg je de mens de kans op intimiteit - en seks is daarvan een onderdeel - dan vergroot je de kans op seksueel afwijkend gedrag.'

Vrijen doet deugd

Getrouwd zijn met God kan wel leiden tot mooie dingen, en de hand aan jezelf slaan kan wel enig genot opwekken, maar het blijft een frustrerend surrogaat voor onze natuurlijke driften die ons nochtans ook door God meegegeven zijn om zijn schepping in stand te houden en...vrijen doet zo'n deugd, zelfs op mijn prostaatleeftijd. We hebben al last met monogamie, nochtans een onnatuurlijk keurslijf maar blijkbaar de enige manier om onze beschaafde samenleving te ordenen, laat staan met het celibaat en een levenslange onthouding. De geslachtsdrift is de gesel der mensheid, en seks is de wortel van veel kwaad en veel genot op Gods aardkluit, maar met een verbod op dit vrolijke tijdverdrijf creëer je een leger zwaar gefrustreerden.

Seks in de kerk is altijd beladen met schuld. Een priester zou in zijn reinheid volmaakter leven dan wie wel seks heeft. Zo wordt een belangrijke menselijke behoefte weggeknipt dat tot afwijkingen leidt. Als een boom die verkeerd gesnoeid wordt tot hij scheef groeit. Het celibaat trekt buitengewoon veel mannen aan die op de vlucht zijn voor de verwarring over hun seksualiteit en seksuele geaardheid. Zo maak je van de clerus een asielcentrum voor homoseksuelen en pedofielen. Het celibaat onderdrukt en benadrukt op een vreemde manier de seksualiteit en schept in de kern van de identiteit van het priesterschap een obsessie over seks. (New York Times). Het zaad druipt waar het niet gaan kan. Tienduizenden misdienaartjes en kostschoolknaapjes gaan onherstelbaar verminkt door de rest van hun levens omdat vieze zwartrokken aan hen hebben zitten wriemelen. Een Brugse bisschop die van zijn neefjes nichtjes probeerde te maken wordt in bescherming genomen in een ver Frans klooster. Hij staat onder tutelle van het Vaticaan, waar een paar honderd jurken die officieel nooit seks hebben gehad, even hard zwaaien met de doofpot als met het wierookvat, maar doof blijven voor humane zaken als anticonceptie, euthanasie en homoseksualiteit.

Op 20 december 2017 werd Bernard Francis Law, de kardinaal van Boston begraven in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In 2012 moest hij aftreden wegens kindermisbruik. Priesters uit zijn bisdom die zich daaraan schuldig maakten liet hij overplaatsen naar parochies waar ze minder bekend waren en zo nieuwe slachtoffertjes konden maken.

'De paus moet ons zegenen en zich niet met seks bemoeien zolang hij nog nooit de lippen van een vrouw, maar uitsluitend de landingsbaan van vliegvelden heeft gekust.' De Nederlandse cabaretier Paul Van Vliet heeft volkomen gelijk. De opvolger van Petrus moet zijn eigen stal uitmesten en zorgen dat sommigen van zijn criminele herders met hun poten van de onschuldige lammeren afblijven. Opheffen dat celibaat, en wel met spoed. Het heeft geen nut iemand levenslang te frustreren. Het is tijd dat de priesters verlost worden van hun kruis.