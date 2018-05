Hongaarse premier Orban jaagt Amnesty International op

'Natuurlijk staan we onder druk' zegt Julia Ivan, wanneer we haar spreken op een boogscheut van het Brusselse Berlaymontgebouw. 'We krijgen elke dag tientallen haatberichten. Hongaren schelden me aan de telefoon uit voor het vuil van de straat, eisen dat we ons burgerschap opgeven en het land worden uitgezet. Het is zeer onaangenaam omdat je niet weet wie erachter zit en je er rekening mee moet houden dat het niet bij dreigementen blijft.'

...