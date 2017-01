Hoe Venezuela in vrije val raakte: 'De revolutie van Hugo Chávez is mislukt'

Een werkloosheidsgraad die volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in 2017 naar 21 procent zal stijgen. Een inflatie die, nog altijd volgens het IMF, naar 1.660 procent zal galopperen. Water op rantsoen. Oneindige wachtrijen voor halflege supermarkten. Kroostrijke gezinnen die het met een maaltijd van twee mango's moeten stellen - het volk vermagert massaal. Een schrijnend tekort aan medicijnen, waardoor artsen hun patiënten niet meer kunnen behandelen, zelfs in gerenommeerde ziekenhuizen. Een gammele elektriciteitsbevoorrading. En onveiligheid: alleen al in hoofdstad Caracas worden dagelijks 15 mensen vermoord, geen stad ter wereld is gewelddadiger. De conclusie is onontkoombaar: Venezuela stevent af op een humanitaire ramp.

...