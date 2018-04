Hoe Peking het fijnstof in Noord-China in vier jaar halveerde

De wind zou iets harder mogen waaien, maar verder is Feng Guangyan (zie foto hieronder) in zijn nopjes. Het is een frisse winterdag, bewolkt maar helder, en dus is de 76-jarige Feng naar het Junxiaopark van Baoding gekomen. Op een platform stuurt hij zijn drie meter lange vlieger de lucht in. Steeds hoger, tot hij een van de vele stippen boven het park wordt.

