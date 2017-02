Hoe Kenia groeit op betaalbare zonne-energie

In zijn kiosk in het dorpje Ngii, in de heuvels rondom Mount Kilimambogo, zet James Kyalo pakken rijst en meel in nette rijen op houten planken. Boven zijn hoofd bungelt sinds een jaar een lamp op zonne-energie. "Nu gooi ik ook 's avonds de deuren open", zegt hij. "Daardoor verdien ik meer." Zijn bestverkopende dienst is het opladen van telefoons. Voorheen moesten mensen hier mijlenver voor lopen, maar nu kan het bij hem. Ze betalen een paar Keniaanse shilling per keer. "Maar alles bij elkaar zorgt het voor veel extra inkomsten."

...