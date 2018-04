Hoe een opvallende lerarenstaking in conservatief Amerika met een sisser afliep

In een staat die massaal voor Donald Trump stemde en al jaren Republikeins kiest, is niet alleen de staking van leraars opmerkelijk, maar ook de publieke steun die ze genieten. De euforische walkout in Oklahoma liep na negen dagen wel af met een sisser. 'We zagen geen kans om hier meer uit te halen, en dan kun je beter de actie stopzetten'.