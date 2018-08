Hoe een kritische tweet uitmondde in een gigantische vete tussen Canada en Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië laat zijn diplomatieke crisis met Canada verder escaleren. Alle medische behandelingen van Saoedische burgers in Canada werden per direct stopgezet. De patiënten worden door ziekenhuizen in andere landen opgenomen. De Saoedische attaché gezondheidszorg voor Canada en de VS, Fahad Al Tamimi, benadrukte dat voor de veiligheid van de eigen burgers en hun familieleden werd gezorgd.

De oorzaak van de diplomatieke rel tussen beide landen was een kritische tweet van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland van vorige donderdag over de arrestatie van mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië.

Riyad reageerde ongewoon heftig, wees de Canadese ambassadeur het land uit en trok zijn ambassadeur uit Ottawa terug. Bovendien liet de regering via de haar gelieerde televisiezender al-Arabiya verkondigden dat ook de 15.000 Saoedische studenten in Canada hun studies elders moeten voortzetten. De handel werd bevroren en de vluchten van de Saoedische luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines naar de Canadese hoofdstad Toronto geschrapt.

De reactie van Saoedi-Arabië wordt door analisten gezien als een poging om andere landen af te schrikken van kritiek tegenover het koninkrijk.

Westerse regeringen hielden tot dusver vooral het zwijgen over de ongewone stappen van Riyad, terwijl de Arabische landen zich achter Saoedi-Arabië hebben geschaard. De VS hebben inmiddels de Saoedische regering om opheldering gevraagd over een aantal gearresteerde burgerrechtenactivisten. Ook drong Washington bij het land aan om een eerlijke rechtsgang te hanteren, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was de eerste reactie van de VS sinds het diplomatieke conflict waarin hun buurland verwikkeld is. Het ministerie noemde zowel Canada als Saoedi-Arabië "goede bondgenoten".