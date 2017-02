Hoe de Russisch-Orthodoxe Kerk Vladimir Poetin ondersteunt

Europese bezoekers van Rusland laten zich graag meeslepen in bespiegelingen over de 'Russische ziel', omdat ze merken snel dat ginder andere normen en waarden leven. Daarbij wordt vaak verwezen naar het brandmerk dat de feodaliteit onder de tsaren stempelt op die fameuze ziel. Catherina de Grote mag dan wel in de 18de eeuw druk corresponderen met Voltaire en andere voorvechters van de Verlichting, ze laat die Verlichting nooit infiltreren in haar eigen rijk. De democratie krijgt nooit echt voet aan de grond in Rusland. De middenklasse steekt er nooit de trompet van de hervorming.

