Historicus Yuval Noah Harari: 'Voor een Amerikaan of Europeaan is Coca-Cola gevaarlijker dan Al-Qaeda'

Geen betere plek om met Yuval Noah Harari (41) te praten dan hier, in Silicon Valley, waar de toekomst lijkt te worden uitgevonden. Onlangs heeft Mark Zuckerberg, Facebook-baas en technologisch visionair, in een uitgebreid manifest zijn visie op de wereld uiteengezet. Daarin waren onmiskenbare sporen terug te vinden van Harari's boek Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid. Dat was in 2014 een bestseller en maakte de jonge Israëlische historicus beroemd. Harari, die lesgeeft aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, beschreef in dat werk het evolutionaire succesverhaal van de mens, vanaf het prille begin tot vandaag. Zuckerberg heeft Harari's nieuwste boek waarschijnlijk nog niet gelezen, want de auteur schetst in Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst een somber beeld van de 21e eeuw, waarin een technologisch steeds hoogstaandere samenleving, de droom van Silicon Valley, leidt tot de creatie van een nieuwe supermens die de ondergang van de homo sapiens in de hand werkt.

...