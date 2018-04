Historicus Mark Galeotti neemt de Russische maffia onder de loep

Het is allemaal de schuld van Michail Gorbatsjov. Voor hij aan de macht kwam in de Sovjet-Unie, was criminaliteit in het arbeidersparadijs een relatief beperkt fenomeen. Ten tijde van Stalin vormden de Vory (van het Russische ' vor' of 'boef') een subcultuur met eigen tatoeages, geboden en Bargoens, gehard in de goelags. De ' vorovskoj mir' ('boevenwereld') was een staat binnen de staat die zich op kleine schaal met tal van smerige zaakjes bezighield.

...