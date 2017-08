Historicus James Kennedy: 'Martin Luther King zou grote moeite hebben gehad met Black Lives Matter'

'Het is duidelijk dat Donald Trump een steeds meer geïsoleerde president is. Met het ontslag van Steve Bannon verliest hij zijn voornaamste campagneraadgever, die een gigantische electorale basis voor hem heeft gemobiliseerd. Bovendien is er nog steeds het Ruslandonderzoek van Robert Mueller, waarvan het niet duidelijk is hoe persoonlijk het de president zal raken. Ondertussen krijgt hij als president bijna niets meer gedaan. Ik acht het waarschijnlijker dat Trump op een bepaald moment zelf aftreedt dan dat hij wordt afgezet.'

