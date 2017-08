'Het seksisme en de 'bro'-mentaliteit in Silicon Valley wordt stilaan legendarisch'

Seksisme was niet de enige reden waarom Uber-ceo Travis Kalanick moest opstappen bij het bedrijf, maar het was misschien wel de belangrijkste. Meteen nadat computeringenieur Susan Fowler werd aangenomen, probeerde haar directe chef, een ondergeschikte van Kalanick, haar in bed te krijgen. Het zou niet de laatste keer zijn dat ze bij Uber met seksuele intimidatie te maken kreeg. Fowler schreef een openhartig stuk op haar blog en een paar andere schandalen later stond Kalanick op straat. Het machobedrijf bleek meer dan een beetje ziek. Dat was in juni. Kalanick heeft nu een reclamebureau ingehuurd om zijn reputatie op te blinken - dat moet een idee zijn dat in je opkomt als je te veel geld hebt. Maar Uber, dat nog altijd zonder ceo zit, wil hem niet meer terug.

