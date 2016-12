Montasser AlDe'emeh doet onderzoek naar jihadideologie en radicaliserende moslimjongeren (Radboud Universiteit Nijmegen) Opinie

'Het einde van het kalifaat in het Midden-Oosten zet geen punt achter aanslagen in het Westen'

Montasser AlDe'emeh over de relatie tussen aanslagen in het Westen en de strijd tegen IS in het Midden-Oosten: 'We blijven de impact van conflicten in het Midden-Oosten op onze moslimjongeren onderschatten.'