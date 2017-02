Herman Van Rompuy: 'Trump relativeren is ideologische collaboratie'

'Ik schrik van mijn felheid', zei Herman Van Rompuy toen hij dit interview nalas. Het zegt iets dat hij er niet één letter aan wilde veranderen. 'Boosheid is een te zwak woord voor wat ik de laatste maanden heb gevoeld', zo had Van Rompuy ons toevertrouwd. 'De brexit en de verkiezing van Donald Trump hebben mij gechoqueerd, misschien wel in de eerste plaats door de taal die de politici hier hebben gesproken. Politici zijn zich veel te weinig bewust van de impact die hun woorden hebben op de publieke opinie. Gezaghebbende politici die zich beledigend uitdrukken, maken gevoelens wakker die bij veel mensen stilletjes leven, en maken ze legitiem. De beleidsdaden van Trump waren tot dusver vooral symbolisch. Maar met zijn opruiende taal rijt hij een samenleving uit elkaar die al angstig en kompasloos was. Dat maakt mij bijzonder boos. Als Trump zegt dat Mexicanen verkrachters zijn, heeft dat een impact op hoe de bevolking naar die Mexicanen kijkt. In de politiek is een woord ook altijd een daad.'

...