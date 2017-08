Heksenjacht op holebi's in Oeganda: 'Homo's zijn bliksemafleiders voor de echte problemen'

Zoals elke eerste zondagavond van de maand blazen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders verzamelen in Ram Bar, hartje Kampala. Netkousen, blote buiken, pluimen, flodderige repen leer: op het enige holebifeest in Oeganda laten de outfits weinig aan de verbeelding over. De sfeer is uitgesproken seksueel. Mannen met de handen op de grond en de kont in de lucht. Geile blikken. Feestgangers troepen samen rond een jonge vrouw met opgeschoren slapen en een microfoon in de hand. 'Ik ben trots op wie ik ben!' rapt ze luidkeels. Een oerkreet in de micro, een mic drop, haar publiek gaat door het dak.

...