Guy Verhofstadt en Sven Biscop: 'Stoltenberg reageert kortzichtig op Europees leger'

Al in de jaren vijftig bestonden concrete plannen om een geïntegreerd Europees leger op te richten. Die stuitten toen evenwel op een veto van de Franse premier Pierre Mendés France. Ex-premier en Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) is blij dat Frankrijk nu een van de voortrekkers van een Europees leger is geworden. 'Europa kan geen eigen Europees buitenlands beleid voeren als het niet ook over een eigen defensie beschikt.'

...