Grieks premier Tsipras: 'Volgend jaar staat ons land weer op eigen benen'

Griekenland staat in de zomer van 2018 financieel weer op eigen benen. Dat heeft premier Alexis Tsipras donderdag gezegd tijdens een debat over een nieuwe ronde besparingsmaatregelen in het Griekse parlement. Zijn beleid zal het land uit de crisis en van onder de voogdij van de schuldeisers halen, meent de Griekse regeringsleider.

Tsipras probeerde de parlementsleden er donderdag op het laatste moment nog van te overtuigen, het nieuwe besparingsprogramma goed te keuren. Het pakket van 4,5 miljard euro omvat onder meer nieuwe belastingverhogingen en dito pensioenverlagingen. In ruil daarvoor maken het IMF en de EU deze zomer een nieuwe schijf noodleningen vrij, waardoor de Grieken een deel van de voorgaande leningen moeten kunnen afbetalen.

De rechtse oppositie kondigde op voorhand al aan, tegen het besparingspakket te zullen stemmen. Ook de vakbonden zijn niet te spreken over het voorstel. Tijdens een manifestatie op het plein voor het parlement zijn donderdagavond rellen uitgebroken, waarbij enkele heethoofden met molotovcocktails gooiden.

Het valt nog af te wachten of het nieuwe besparingsprogramma de stemming in het halfrond overleeft. De regering van Tsipras heeft een kleine parlementaire meerderheid van 153 zetels op een totaal van 300.