'Gezondheidszorg in Gaza staat op instorten'

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt Gaza een 'constante humanitaire noodsituatie.'

'Twee miljoen Palestijnen hebben dagelijks te maken met haperende infrastructuur, een elektriciteitscrisis en een gebrek aan basisdiensten', zegt hij.

Brandstoftekorten dreigen binnenkort ziekenhuizen en sanitaire voorzieningen lam te leggen die vertrouwen op generatoren om te kunnen blijven functioneren. Als de energievoorraad niet wordt aangevuld, bestaat de kans dat bijvoorbeeld röntgenapparatuur en intensive care-afdelingen niet meer functioneren.

Ook de verwerking van rioolwater, afvalinzameling en ontzilting van zeewater lopen risico, zegt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA).

Minimale capaciteit

'Er sluiten nu al ziekenhuizen', zegt Roberto Valent, coördinator bij OCHA. 'Zonder financiering zullen meer dienstverleners hun werk in de komende weken moet opschorten. De situatie zal dan drastisch verslechteren, met mogelijk gevolgen voor de hele bevolking.'

Tot nu toe hebben zestien ziekenhuizen en gezondheidscentra hun werk stilgelegd. Het al-Durra kinderziekenhuis moest drastisch snijden in de dienstverlening vanwege gebrek aan brandstof.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat van het ziekenhuis Best Hanoun alleen de crisisafdeling nog functioneert op minimale capaciteit. De brandstofvoorraad daarvoor zal naar verwachting half maart op zijn.

Medicijnen op

Dit jaar is ongeveer 6,5 miljoen dollar nodig voor 7,7 miljoen liter noodbrandstof. 'Dat is het minimale wat nodig is om te voorkomen dat de dienstverlening instort', zegt OCHA in een oproep aan donoren. Om alle basisfaciliteiten volledig te laten functioneren, is 10 miljoen dollar per jaar nodig.

Ziekenhuizen hebben intussen moeite patiënten de juiste zorg te bieden. Volgens de WHO is 40 procent van de benodigde medicijnen op, inclusief medicijnen die worden gebruikt op crisisafdelingen.

VS bezuinigen op hulp

De crisis in Gaza ontvouwt zich op het moment dat de Verenigde Staten bezuinigen op hun bijdrage aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen (Unrwa). Daardoor loopt de organisatie, die meer dan vijf miljoen vluchtelingen voorziet van gezondheidszorg, sociale dienstverlening en noodhulp, 65 miljoen euro mis.

Hoewel de energiecrisis al in 2006 begon, verergerde die in 2017 als gevolg van een ruzie tussen de Palestijnse autoriteiten in Ramallah en Gaza over de financiering en belasting van brandstof, en de daaropvolgende stap van Israël om de elektriciteitsvoorziening aan de regio te beperken.