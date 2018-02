Gaza leeft al een aantal maanden in het donker. Met slechts enkele uren elektriciteit per dag hebben de 2 miljoen mensen moeite om te overleven. Het dagelijks leven heeft het zwaar te verduren op verschillende vlakken: gezondheidszorgstructuren, het rioolzuiveringssysteem, scholen, bedrijven...

Delen Gevolgen energiecrisis zijn catastrofaal voor gezondheidssector in Gaza

De gevolgen van de energiecrisis zijn catastrofaal voor de gezondheidssector: verschillende ziekenhuizen moesten sluiten door een gebrek aan geld om de generatoren te laten draaien, andere hebben hun personeelsbestand drastisch verlaagd om hun salarissen te blijven betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Al Shifa-ziekenhuis, het grootste ziekenhuis in de Gazastrook. De patiënten werden overgebracht naar andere zorginstellingen, die op hun beurt al overbelast zijn. Jehan Al Aklouk, coördinatrice van de Union of Health Workers Committees (UHWC), een van de grootste zorgverleners in Gaza, getuigt: 'Het stijgende aantal patiënten dat nood heeft aan gezondheidszorg maar zich dat financieel niet kan permitteren, maakt ons bang. Het is een gevecht tegen de tijd om duurzame oplossingen te vinden." Om het Al Awda-ziekenhuis in de noordelijke Gazastrook operationeel te houden, moet UHWC 25.000 euro per maand uitgeven aan brandstof voor de noodgeneratoren. De onvoorziene kosten lopen sinds het begin van de energiecrisis in april 2017 enorm op.

Bovenop de harde realiteit van de blokkade

Na tien lange jaren van Israëlische blokkade, wordt de situatie van de inwoners van Gaza steeds moeilijker. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is meer dan 40% van de levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet meer voorradig in Gaza. Maar hoewel de zieken niet meer binnen de Gazastrook kunnen worden behandeld, blijkt het ook daarbuiten onmogelijk. Want Israël weigert bijna de helft van de visumaanvragen van patiënten die buiten Gaza zorg nodig hebben. Israël houdt zo 2 miljoen mensen - waaronder 1,3 miljoen vluchtelingen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp - vast in deze openluchtgevangenis. Het getuigt van een onvoorstelbaar cynisme om patiënten te veroordelen tot de dood terwijl ze de volgens ons illegale blokkade handhaven.

Palestijns Jeruzalem

Sinds Jeruzalem illegaal geannexeerd werd in 1967, is het een gevecht om de Palestijnse identiteit te behouden. De verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump in december 2017, versterkte het Palestijnse verzet. Meer nog, het zorgde voor meer eenheid onder de Palestijnen.

Deze provocatie bleek ook een opportuniteit - het gaf Palestijnse sociale bewegingen de kans om hun versnippering door de bezetting en door interne meningsverschillen te overwinnen. Om het Palestijnse verzet te versterken en de machtsverhoudingen tussen Israël en zijn bondgenoten te verschuiven, is die eenheid broodnodig.

Die hoop op eenheid ligt vooral bij de Palestijnse jeugd die steeds groter en militanter wordt. Ahed Tamimi is er het symbool van geworden. Bij elk optreden is haar glimlach een boodschap op zich: ongeacht wat de bezetting vernietigt, steelt of vernedert, Palestina zal overwinnen!

Palestina blijft overeind

Wat er ook gebeurt, de Palestijnen zullen zich blijven verzetten en opkomen voor hun rechten. We moeten inzetten op de jeugd die zich organiseert in hun strijd tegen de illegale bezetting van hun land. Internationale solidariteit met de Palestijnse sociale beweging en steun aan haar rechtvaardige eisen spelen daarbij een belangrijke rol. We moeten druk zetten op onze regering en op onze bedrijven om niet langer medeplichtig te zijn aan een staat die dagelijks de mensenrechten en het internationale humanitaire recht schendt.

André Crespin is beleidscoördinator bij G3W.