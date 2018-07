Geredde migranten van boord in Italië, maar 'Europa moet alle migranten terugsturen naar Libië'

De 450 migranten die vorige week werden gered op de Middellandse Zee, mogen in Italië van boord. Sinds zondag middernacht konden ze de twee schepen in het Siciliaanse Pozzallo verlaten.

Oorspronkelijk wilde de Italiaanse regering de vissersboot niet laten aanmeren. De opvarenden mochten wel overstappen op twee andere schepen - een Italiaans schip en een van de Europese grensbewakingsdienst Frontex - maar mochten die niet verlaten. In afwachting wilde Italië een engagement van andere Europese landen om de migranten op te vangen. Ondertussen hebben Malta, Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland zich bereid verklaard dat te doen.

Delen Het is de bedoeling dat we de regels veranderen en de Libische havens opnieuw veilig maken. Matteo Salvini, Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken

'Eerste stap voorwaarts'

De Europese Unie zou alle migranten die gered worden op de Middellandse Zee terug moeten sturen naar Libië. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, vandaag gezegd nadat bekend raakte dat Italië de 450 migranten toch toelaat op zijn grondgebied.

'De last van migranten die arriveren delen, is een eerste stap voorwaarts, maar de oplossing is dat de Europese landen hen niet delen, maar (migranten) blokkeren', aldus Salvini. 'We zouden hen moeten redden, voeden, behandelen en terugsturen naar waar ze vandaan komen, één voor één.... De Europese Unie moet zichzelf overtuigen dat dit de enige oplossing is om uit deze tunnel te geraken.'

'Het is de bedoeling dat we de regels veranderen en de Libische havens opnieuw veilig maken', benadrukte de Italiaanse minister.