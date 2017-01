Gambia houdt adem in: 'Geweld onvermijdelijk als president Jammeh woensdag niet opstapt'

Belga ImageYahya JammehYahya Jammeh regeert Gambia met ijzeren vuist sinds hij in 1994 bij een staatsgreep de macht overnam van Dawda Jawara, die het land sinds de onafhankelijkheid in 1965 leidde. Onder Jammehs bewind werd Afrika's kleinste land, dat bij ons vooral bekend is van zijn idyllische stranden, een van de meest repressieve dictaturen van het continent - vooral de voorbije jaren verwierf hij beruchtheid als een van de meest excentrieke dictators in de wereld. Het gevolg is dat Gambia is uitgegroeid tot een van de belangrijkste herkomstlanden van bootvluchtelingen via de Middellandse Zee naar Europa, op zoek naar een beter leven (zie kader onderaan). Jammeh werd dan wel meermaals herkozen, dat gebeurde na hoogst twijfelachtige stembusgangen. In 2011 stuurde de organisatie van West-Afrikaanse landen (ECOWAS) zelfs geen waarnemers meer omdat ze de politieke situatie in Gambia 'niet als bevorderlijk beschouwde voor vrije en eerlijke verkiezingen'. Eind 2014 overleefde Jammehs regime nog een poging tot staatsgreep.

