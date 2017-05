Frankrijk zal toekijken op strikte naleving nucleair akkoord Iran

'De herverkiezing van president Rohani versterkt de hoop dat zijn regering het historische akkoord van 14 juli 2015 strikt zal toepassen, dat toeliet de nucleaire geschillen te regelen via diplomatie en een nieuwe stap betekende voor Iran en de internationale gemeenschap', zei het Franse staatshoofd Emmanuel Macron in een persmededeling. 'Frankrijk zal waakzaam blijven over de strikte toepassing van dit akkoord, in al zijn onderdelen", klonk het waarschuwend.

Macron had daarnaast ook felicitaties voor Rohani en voor "het goede verloop van de verkiezingen waaraan de Iraniërs massaal deelnamen". Hij gaf aan de Franse regering te zullen vragen actief te werken aan het versterken van de economische, wetenschappelijke en culturele banden met Iran. "Frankrijk hecht belang aan een politieke dialoog met Iran, en herhaalt de noodzaak van een diplomatieke oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten, en roept ook Iran op die houding aan te nemen.

De gematigde Hassan Rohani verkreeg makkelijk een nieuwe ambtstermijn van vier jaar als president bij de verkiezingen van vrijdag, met 57 procent van de stemmen. Zijn conservatieve tegenstander Ebrahim Raissi behaalde 38 procent, volgens de officiële resultaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken.