FBI opent nieuw onderzoek naar Clinton Foundation

De gerechtelijke diensten in de VS hebben een nieuw onderzoek opgestart naar onwettige activiteiten bij de Clinton Foundation. Dat heeft het Amerikaanse politieke blad The Hill van verschillende bronnen vernomen. De FBI-agenten van Little Rock, waar de instelling van de Clintons gevestigd is, hebben afgelopen maand minstens één getuige ondervraagd en de komende weken worden er nog bijkomende onderzoeksdaden verwacht.

Het onderzoek spitst zich toe op zaken die zich zouden voorgedaan hebben toen Hillary Clinton nog minister van Buitenlandse Zaken was (2009-2013). Er wordt meer bepaald nagegaan of Clinton politieke gunsten beloofde of verleende aan donoren van de stichting. Mogelijk zouden beslissingen van de regering-Obama op die manier gunstiger zijn uitgevallen voor de financiers van de liefdadigheidsinstelling van Bill en Hillary Clinton.

Daarnaast zou ook worden nagegaan of de belastingwetgeving wel gerespecteerd werd door de Clinton Foundation. Zo zouden bezittingen waarvoor de stichting een belastingvrijstelling kreeg, mogelijk aangewend zijn voor persoonlijk gebruik.

Het is niet de eerste keer dat de stichting van de Clintons in opspraak komt. Gerechtelijke diensten hebben verschillende malen onderzoek verricht naar politieke gunsten die aan de donoren zouden verleend zijn. Ook is al nagegaan of de liefdadigheidsinstelling niet gebruikt wordt om de campagnekas en de bankrekeningen van de Clintons te spekken.

'Iedere keer opnieuw is de Clinton Foundation blootgesteld aan politiek gemotiveerde beschuldigingen, en ieder keer opnieuw blijken deze beschuldigingen vals te zijn', zo reageert Craig Minassian, de woordvoerder van de stichting. Nick Merrill, de woordvoerder van Hillary Clinton, stelt dan weer dat het onderzoek enkel bedoeld is om de aandacht af te leiden van Trumps 'banden met Rusland'.